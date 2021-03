Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Private Fahrstunde ging schief -#polsiwi

Netphen (ots)

Am Samstagnachmittag ist es auf einem Parkplatz eines Seniorenheims in Netphen zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen.

Ein 15-jähriges Mädchen nahm unter Aufsicht ihres 18-jährigen Bruders eine private Fahrstunde mit dem Auto der Eltern. Hierbei verwechselte die Jugendliche Brems- und Gaspedal und kam in der Folge von ihrer Parkreihendurchfahrt ab, durchbrach das seitlich angrenzende Buschwerk und geriet in die benachbarte Parkreihe. Hier prallte sie ungebremst gegen einen dort geparkten PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte PKW gegen ein drittes Auto geschoben. Die 15-Jährige wurde leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 EUR. Mangels Führerschein ist gegen die Fahrerin und ihren Bruder ein Strafverfahren eingeleitet worden.

