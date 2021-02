Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fahrzeuge durchsucht + Hochwertiges Mountainbike gestohlen + Citybike entwendet

Friedberg (ots)

Butzbach: Fahrzeuge durchsucht

In der Ostheimer Bahnhofsallee ist zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 7.15 Uhr ein weißer Opel aufgebrochen und durchsucht worden. Scheinbar wurde aus dem Fahrzeug jedoch nichts entwendet. Es entstand lediglich einiger Sachschaden an dem Kleinwagen.

Ähnlich erging es dem Halter eines schwarzen Ford, der in der Zeit von Dienstag, 15.30 Uhr bis Mittwoch, 8.30 Uhr Am Römerberg in Ostheim parkte. Aus diesem hatten Unbekannte neben Bargeld und mehreren EC-Karten auch eine Basecap mitgehen lassen.

Wer im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen hat machen können, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Butzbach in Verbindung zu setzen, Tel. 06033/70430.

Butzbach: Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Das Fehlen ihres Fahrrads stellte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Löns-Straße am frühen Dienstagmorgen fest. Das Bike von Capra, Modell "Al 2 Boniko" in schwarz und rot war in einer Kellerparzelle abgestellt, die unbekannte offenbar gewaltsam geöffnet hatten. Hinweise auf den Verbleib des fast 3.000 Euro teuren Fahrrads sowie zu dem oder den bislang unbekannten Dieben nimmt die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430 entgegen.

Friedberg: Citybike entwendet

Aus einem unverschlossenen Schuppen in der Saarstraße entwendeten Diebe am Dienstag zwischen 13 Uhr und 14.45 Uhr ein schwarzes Citybike von Gudereit, Modell "LC-30 HS11" im Wert von etwa 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

