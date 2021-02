Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: A5 bei Ober-Mörlen: Baustellensperrung übersehen - Fahrer betrunken

Friedberg (ots)

Im Bereich einer Nachtbaustelle auf der A5 in Richtung Gießen ist am frühen Mittwochmorgen ein Autofahrer in einen dort abgestellten Sperranhänger geprallt. Der Fahrer, ein 34-jähriger Mann aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf stand unter Alkoholeinfluss, wie ein später im Krankenhaus durchgeführter Atemalkoholtest anzeigte.

Gegen 2.30 Uhr war der 34-Jährige in seinem grauen Mercedes aus Richtung Frankfurt kommend unterwegs gen Gießen. Zeugenangaben zufolge hatte der Daimler-Fahrer die für den linken Fahrstreifen bestehende Sperrung offenbar nicht erkannt; dadurch konnte er dem dort stehenden Sperranhänger nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Das Fahrzeug streifte den Hänger, der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto. Dieses schleuderte über die gesamte Richtungsfahrbahn und blieb schließlich in Höhe der Anschlussstelle Ober-Mörlen stehen.

Andere Verkehrsteilnehmer waren dem Mann zur Hilfe geeilt und hatten den Rettungsdienst alarmiert. Rettungskräfte brachten den Verletzten dann in ein Krankenhaus, wo unter anderem eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Fahrer des Zugfahrzeuges des Schilderwagens blieb unverletzt. Sowohl der Mercedes als auch der besagte Schilderwagen trugen erhebliche Beschädigungen davon. Ein nachfolgender Sattelzug war durch das Überfahren herumliegender Trümmerteile ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden.

Tobias Kremp

Pressesprecher

