POL-PDKL: Graffiti in der Präses-Held-Straße

Meisenheim (ots)

Ein großes Graffiti mit der Buchstabenfolge KATR ist in der Nacht zum Montag auf ein Firmengebäude in der Präses-Held-Straße aufgesprüht worden. Die Buchstaben heben sich an der Wand deutlich von älteren Farbschmierereien ab. An einem gegenüberliegenden Laternenpfosten wurden zudem die Buchstaben A.C.A.B. gesprüht, was sich beleidigend gegen Polizisten richtet. Die Polizei in Lauterecken bittet um Hinweise zur Sachbeschädigung und dabei auch zum Sinn beziehungsweise dem Hintergrund des Schriftzuges KATR unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

