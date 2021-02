POL-WE: A5 bei Ober-Mörlen: Ladung verloren - Verkehrsbeeinträchtigungen in Richtung FFM

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Für einigen Unmut im Berufsverkehr sorgt am Mittwochmorgen auf der A5 verlorene Ladung eines LKW. Kurz nach 8 Uhr hatte der Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Ober-Mörlen und Friedberg mehrere Glasscheiben verloren, die zu Bruch gingen. Zwecks notwendiger Aufräumarbeiten war eine zeitweise Vollsperrung der Strecke in Richtung Frankfurt erforderlich. Mittlerweile ist die linke Spur bereits wieder befahrbar. Über den aktuellen Stand informiert die Polizei Mittelhessen via Rundfunkwarnmeldungen und über Twitter ( https://twitter.com/Polizei_MH/status/1364480447833661442 )

