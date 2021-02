Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Butzbach: Boden mit Altöl verunreinigt

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

+++

Butzbach: Boden mit Altöl verunreinigt

Offenbar bei einem unsachgemäßen Ölwechsel hinterließ ein bislang Unbekannter auf einer Wiese In der Alböhn Ecke Schorbachstraße mehrere Liter Altöl. Zeugen stellten den Umweltfrevel am Sonntagnachmittag fest und verständigten gegen 13.20 Uhr die Polizei. Die örtliche Feuerwehr nutzte Bindemittel und konnte dieses so beseitigen. Auf Anordnung der zuständigen Wasserschutzbehörde wurde das betroffene Erdreich entsorgt. Nun ermittelt die Butzbacher Polizei wegen des besonders schweren Falles einer Umweltstraftat und bittet um Hinweise möglicher Zeugen, Tel. 06033/70430. Wem war im Vorhinein ein verdächtiges Fahrzeug im genannten Bereich aufgefallen? Konnte der Vorgang gar beobachtet werden?

+++Information für die Redaktionen: Ein Foto gehört zur Meldung+++

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell