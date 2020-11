Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße

Einbruch in Werkstatt

CoesfeldCoesfeld (ots)

Durch das Einschlagen von Fenstern gelangten Unbekannte am Wochenende in eine Werkstatt. Hier stahlen sie Werkzeuge und Kupferrohre. Der Tatzeitraum liegt in der Zeit von Samstag (7.11.) 18 Uhr bis Montag 7.30 Uhr. In Zusammenhang mit dem Einbruch wurde auch ein Firmenanhänger von dem Firmengelände gestohlen. Der Anhänger konnte am Montagmorgen in der Nähe aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell