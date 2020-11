Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L 580

Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

CoesfeldCoesfeld (ots)

Ohne Führerschein war ein 27-jähriger Mann aus Rosendahl in der Nacht zum Sonntag in Billerbeck unterwegs. Polizisten kontrollierten den Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Bei seiner Überprüfung wies er sich mit seinem Personalausweis und der Zulassungsbescheinigung für sein Auto aus. Auf Nachfrage gab er an, dass er aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung im Moment nicht im Besitz seiner Fahrerlaubnis sei. Ihn erwartet nun zusätzlich ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

