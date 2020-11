Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln-Appelhülsen, Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad, eine Person leicht verletzt

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am 08.11.2020, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der L551, in Höhe Hangenau, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer leicht verletzt wurde. Zur Unfallzeit befuhr ein 45-jähriger Kradfahrer aus Castrop-Rauxel die L551, aus Richtung Dülmen kommend, in Fahrtrichtung Appelhülsen. An der Unfallstelle beabsichtigte der Kradfahrer nach rechts in die Straße Hangenau abzubiegen, weshalb er seine Geschwindigkeit entsprechend reduzierte. Diese Abbiegeabsicht verkannte ein 27-jähriger Pkw-Führer aus Dülmen, der trotz Vollbremsung auf den vorrausfahrenden Kradfahrer auffuhr. Der Kradfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht. Der Kradfahrer nach Behandlung vor Ort entlassen werden.

