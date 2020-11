Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Bösensell, Verkehrsunfall mit entwendetem Pkw, Alleinunfall unter Alkoholeinfluss, eine Person leicht verletzt

Am 08.11.2020, gegen 04:30 Uhr, kam es auf der K31, im Bereich Alvingheide in Senden-Bösensell, zu einem Alleinunfall mit Pkw, wobei der 29-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer hatte ausgangs einer, in Fahrtrichtung Roxel gesehenen, Rechtskurve die Kontrolle über den genutzten Pkw verloren, war nach links von der Fahrbahn abgekommen, touchierte drei am Fahrbahnrand stehende Bäume und einen Leitpfosten und kam im Anschluss im linken Straßengraben zum Stillstand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Fahrzeugführer nicht mehr vor Ort. Er hatte sich füßläufig nach Münster entfernt, wo er beim Fahrzeughalter erschien, bei dem er zuvor den genutzten Pkw entwendet hatte. Der 29-jährige Unfallfahrer, welcher ohne festen Wohnsitz ist, augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand und sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befindet, wurde mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Blutproben wurden bei dem Unfallfahrer angeordnet, die Ermittlungen dauern an. Am entwendeten Pkw entstand ein Totalschaden.

