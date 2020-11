Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, L874, Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am 07.11.2020, gegen 14:20 Uhr, kam es auf der L874, zwischen Nottuln und Havixbeck, zu einem Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin. Die 67-jährige Fahrradfahrerin aus Münster befand sich, in Begleitung ihres 68-jährigen Ehemannes, mit dem Fahrrad auf dem Weg von Nottuln nach Havixbeck. Zum Unfallzeitpunkt fuhr die 67-jährige Frau hinter ihrem vorraufahrenden Ehemann am rechten Fahrbahnrand, als sie von einem 78-jährigen Fahrzeugführer aus Nottuln überholt wurde. Beim Überholen touchierte der Pkw-Führer das Fahrrad der 67-jährigen Frau, welche hierdurch von der Fahrbahn abkam und stürzte. Die 67-jährige Münsteranerin, welche zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug, verletzte sich durch den Sturz schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell