Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Verkehrsunfall mit Motorradfahrer, Alleinunfall, eine Person leicht verletzt

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am 08.11.2020, gegen 14:35 Uhr, kam es auf der L580, in Höhe Empte, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 24-jähriger Kradfahrer aus Herne befuhr die L580, aus Richtung Dülmen kommend, in Fahrtrichtung Dülmen-Rorup. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigte der Kradfahrer seine Geschwindigkeit aufgrund der Straßenverhältnisse zu verringern und verbremste sich hierbei. Er geriet mit seinem Krad auf den rechten Grünstreifen und kam zu Fall. Das Krad rutschte über den rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg und kollidierte mit einer dort befindlichen Leitplanke. Der Kradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde mit einem eingesetzten Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

