POL-WE: A5 bei Ober-Mörlen: LKW-Fahrer mit mehr als 3 Promille gestoppt

Friedberg (ots)

A5 bei Ober-Mörlen: LKW-Fahrer mit mehr als 3 Promille gestoppt

Am späten Dienstagabend stoppten mittelhessisches Autobahnpolizisten auf der A5 bei Ober-Mörlen einen offenbar volltrunkenen LKW-Fahrer. Gegen 22.30 Uhr war das Fahrzeug anderen Verkehrsteilnehmern in Höhe Butzbach aufgrund unsicherer Fahrweise aufgefallen, woraufhin sie die Polizei verständigten. Die Ordnungshüter zogen den in Deutschland zugelassenen Sattelzug an der Anschlussstelle Ober-Mörlen aus dem Verkehr.

Der in Litauen gemeldete, 55-jährige Berufskraftfahrer erreichte beim folgenden Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 3,3 Promille. Die Beamten nahmen ihn zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Erhebung einer vierstelligen Sicherheitsleistung an. Der Berauschte verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Am Mittwochmorgen wurde der Sattelzug dann an einen Berechtigten des Logistikunternehmens übergeben.

