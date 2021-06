Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Lkr. TUT) - Junge Männer beschädigen alkoholisiert mehrere Fahrzeuge - Polizei sucht weitere Zeugen!

Aldingen/ Lkr. TUT (ots)

Sonntagmorgen ist es in Aldingen zu gleich mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Gegen 8 Uhr zogen zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren in Richtung Trossinger Straße und beschädigten im Bereich "Im Dörfle" und "Im Grund" mutwillig mehrere geparkte Autos. Eine Streife konnte am Rathaus zwei Tatverdächtige festnehmen, nachdem ein Zeuge die Polizei über Notruf informierte.

Beide Tatverdächtige waren alkoholisiert und müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf über 3.000 Euro belaufen.

--> Gibt es weitere Geschädigte oder Personen die Hinweise zum Tatgeschehen machen können? Wenn ja: Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter 07424 9318-0 entgegen.

