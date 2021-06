Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Zigarettenautomat aus der Verankerung gerissen und auf angrenzendes Grundstück geworfen - Polizei bittet um Hinweise (06.06.2021)

Wehingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, vermutlich im Zeitraum von 01 Uhr bis 06 Uhr, haben unbekannte Täter einen aufgestellten Zigarettenautomaten in der Siemensstraße, der zwischen den Abzweigungen Wörthstraße und Carl-Benz-Straße aufgestellt war, aus der Verankerung gerissen und in ein angrenzendes Grundstück geworfen. Personen, die Angaben zu der begangenen Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wehingen (07426 1240) oder mit dem Polizeirevier Spaichingen (07424 9318-0) in Verbindung zu setzen.

