Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mit Alkohol am Steuer Unfall gebaut

Schwenningen (ots)

Ein 27 Jahre alter Autofahrer hat unter Alkoholeinwirkung am Sonntagabend gegen 21 Uhr in der Schubertstraße einen Unfall gebaut. Er war in Richtung Salinenstraße unterwegs und wollte vom linken Abbiegestreifen auf die rechte Fahrspur fahren. Dabei prallte der VW-Fahrer gegen einen Opel eines 34-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein behielten die Beamten gleich ein. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf 5000 Euro

