Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Bundesautobahn A81, Talbachbrücke) Unfall bei Starkregen fordert 15.000 Euro Schaden (07.06.2021)

Engen, Bundesautobahn A81, Talbachbrücke, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden an einem Jaguar sowie an mehreren Schutzplanken der Autobahn und an einem Brückengeländer sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen, gegen 08.50 Uhr, zwischen Geisingen und Engen im Bereich der "Talbachbrücke" kurz vor der Raststätte Hegau auf der A 81 ereignet hat. Zur genannten Zeit fuhr eine 47-jährige Frau mit einem Jaguar XF auf der Überholspur der Autobahn südlich in Richtung Singen. Etwa auf Höhe der Talbachbrücke geriet die Jaguar-Fahrerin vermutlich infolge Aquaplanings auf der regennassen Fahrbahn sowie einer an die Witterungsverhältnisse nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem Wagen ins Schleudern, driftete nach rechts und prallte gegen die Außenschutzplanken. Im weiteren Verlauf drehte sich der Jaguar um die eigene Achse und blieb stark beschädigt auf dem linken Fahrstreifen stehen. Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision mit anderen Fahrzeugen und die Autofahrerin blieb unverletzt. An dem Jaguar sowie an neun Schutzplankenstücke und dem Brückengeländer der Talbachbrücke entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Durch den Unfall kam es in der Folge zu einem Rückstau auf der Autobahn. Nach der Unfallaufnahme kümmerte sich ein Abschleppdienst um den Abtransport des erheblich beschädigten Jaguars. In der Folge löste sich der Rückstau wieder auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell