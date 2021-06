Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Egesheim /Lkr. TUT) - Gartenhaus brennt - Feuerwehr muss löschen

Egesheim /Lkr. TUT (ots)

Am Sonntagmorgen ist es in Egesheim zu einem Brand eines Gartenhauses gekommen. Gegen 5:30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und rückte mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 25 Kräften aus Egesheim und Gosheim an, um den Brand zu löschen.

Eine Gefahr für angrenzende Wohnhäuser bestand nicht. Laut Gartenhausbesitzer ist kein wirklicher Sachschaden entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell