Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: 44-jähriger Mann unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss mit dem Auto unterwegs - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmittag war in Eberbach ein 44-jähriger Mann mit dem Auto unterwegs, der unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss stand. Ein Zeuge verständigte kurz vor 11.30 Uhr die Polizei, da auf der B 37 ein BMW unterwegs sei, der starke Schlangenlinien fuhr und dabei mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug durch eine Polizeistreife wenig später auf der Waldbrunner Straße in Richtung Waldbrunn fahrend festgestellt werden. Es wurde in Höhe des Waldparkplatzes "Burg Eberbach" gestoppt. Schon beim Öffnen der Fahrertür bemerkten die Beamten, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er schwankte beim Aussteigen stark und musste sich an der Fahrertür festhalten. Ein Alkoholtest verlief ohne Befund. Drogenkonsum bestritt der 44-Jährige vehement. In seinem Fahrzeug fanden sich jedoch Tabletten, die offenbar zu dem fahruntüchtigen Zustand führten. Ihm wurde in den Diensträumen des Polizeireviers Eberbach schließlich eine Blutprobe entnommen. Im Zuge der Ermittlungen wurden bekannt, dass sich ein gleichgelagerter Fall bereits am 07.04.2021 ereignet hatte, allerdings konnte der 44-Jährige damals nicht angetroffen werden.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsteilnahme unter Medikamenten-Einflusses ermittelt. Sein Führerschein wurde in Verwahrung genommen.

Geschädigte, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet worden waren und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach; Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell