POL-KN: (Radolfzell, Moos am Bodensee, Landkreis Konstanz) Geparkter Porsche mit Farbe besprüht - Polizei bittet um Hinweise

Radolfzell, Moos am Bodensee, Landkreis Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen in der Ferdinand-Stoffel-Straße geparkten Porsche mit Lackfarbe besprüht und so über 1000 Euro Sachschaden an dem Auto angerichtet. Der oder die Täter besudelten die linke Fahrzeugseite des hochwertigen Wagens mit den Buchstaben "ACAB" und sprühten das Wort "FACK" (gemeint war von dem vermutlich der englischen Sprache nicht mächtigen "Künstler" wohl eher das Wort "Fuck") auf die Heckscheibe des Porsches. Die Polizei in Gaienhofen (07735 97100) hat entsprechende Ermittlungen wegen der durch die Farbschmierereien begangen Sachbeschädigung an dem Wagen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

