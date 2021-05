Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kirchenfenster eingeworfen - Polizei sucht Zeugen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend warfen unbekannte Täter zwei Fenster der evangelischen Kirche in Heddesheim ein. Die Täter entnahmen zwischen 18 Uhr und 21 Uhr aus einem Beet neben dem Gotteshaus in der Beindstraße einige Kieselsteine und bewarfen damit zwei Fenster an der rechten Kirchenseite. Diese gingen dabei zu Bruch. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Bereits am 14.04.2021 wurden die gleichen Fenster auf ähnliche Art und Weise beschädigt. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten scheint wahrscheinlich. Die Tatörtlichkeit ist von der zur Tatzeit stärker frequentierten Oberdorfstraße gut einsehbar. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

