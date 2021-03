Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Diebstahl/ Täter entwenden Bronzefigur von Grab

Geldern-Lüllingen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag und Mittwoch (17. März 2021) von einem Grab auf dem Friedhof am Rochusweg eine circa 80 cm hohe Bronzefigur. Die Täter lösten die Sicherungsschrauben der verankerten Figur und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

