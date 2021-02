Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Unbekannte belästigen Frau und bedrohen Zeugen, Polizei bittet und Hinweise und sucht geschädigte Frau

Korbach (ots)

Am Freitag belästigten zwei unbekannte Männer eine Frau in Bad Arolsen. Ein Zeuge schaltete sich ein und wurde daraufhin bedroht. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen und sucht die belästigte Frau.

Ein junger Mann erstattete am Freitag Anzeige bei der Polizei in Bad Arolsen. Er war gegen 18.00 Uhr in der Bad Arolser Bahnhofstraße unterwegs, als er Zeuge wurde, wie zwei Männer eine Frau sexuell belästigten. Der junge Bad Arolser mischte sich ein. Er rief den Unbekannten zu, dass sie die Frau in Ruhe lassen sollen und er die Polizei rufen wird. Daraufhin bedrohte ihn einer der Männer mit Worten in englischer Sprache.

Die Polizei Bad Arolsen hat Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und sexueller Belästigung eingeleitet. Sie sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zu den unbekannten Tätern. Außerdem wird die belästigte Frau gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Arolsen unter der Tel. 05691-97990 zu melden.

Von den beiden Tätern liegt bisher folgende Beschreibung vor:

beide etwa 30 bis 35 Jahre alt, dünne Gestalt, dunkle Hautfarbe

erster Täter: etwa 175 cm groß, trug schwarze Bomberjacke mit Stehkragen, Hoodie unter der Bomberjacke, schwarze Hose, weiße Sneaker.

zweiter Täter etwa 170 cm groß, trug braune Jacke, eventuell Lederjacke, darunter Hoodie, Kapuze über Kopf, blaue Jeans, weiße Sneaker.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell