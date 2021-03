Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Verkehrszeichen umgefahren - Pkw-Fahrer flüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.03.2021, gegen 07.36 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie ein Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße B 3, im Gewerbegebiet in Höhe eines Autohauses, einen Leitpfosten umfuhr und frontal mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Der Pkw-Fahrer setzte sein Fahrzeug zurück, kratzte seine vereiste Frontscheibe frei und fuhr in Richtung Kreisel Dreispitz davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Peugeot handeln. Der Pkw müsste im Frontbereich beschädigt sein.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

