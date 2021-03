Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Baucontainer aufgebrochen - hochwertige Baumaschinen gestohlen

Freiburg (ots)

In der Zeit von Dienstagabend, 16.03.2021, bis Donnerstagmorgen, 18.03.2021, ist ein Baucontainer in Wehr-Öflingen aufgebrochen worden. Der Container stand an einer Baustelle am Ende einer Sackgasse der Hörnlebergstraße. Der oder die Täter hebelten die Türen auf und entwendeten mehrere hochwertige Baumaschinen der Hersteller Bosch und Hilti, eine Kettensäge und eine Kabeltrommel mit orangem Kabel. Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte ein Fahrzeug benutzt worden sein, das über die Hörnlebergstraße zum Tatort gelangt sein muss. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) entgegen.

