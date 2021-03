Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Rollerfahrerin stürzt und verletzt sich leicht - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Eine Motorrollerfahrerin ist am Donnerstagmorgen, 18.03.2021, in der Kalvarienbergstraße in WT-Waldshut gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Kurz nach 09:00 Uhr hatte sich die 19-jährige Frau nach ihren Angaben erschrocken, als ein Pkw aus dem Gaisbergweg an die Einmündung herangefahren kam. Die Frau fiel auf die Straße und verletzte sich leicht an Knie und Kinn. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Der Sachschaden am Roller liegt bei rund 1000 Euro. Zu einer Berührung mit dem Pkw war es nicht gekommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden (Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0).

