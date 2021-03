Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen: Einbruch in Firma mit Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen!

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstagnachmittag, 16.03.2021 und Donnerstagvormittag, 18.03.2021 Zugang in zwei Lagerhallen in der Hebelstraße. Durch das Umgehen eines Bauzaunes und späteren Aufhebeln einer Holztür kam der oder die Täter in das Gebäude. Anschließend kam es zu mehreren Sachbeschädigungen in Form von Graffiti. Weiter wurden mehrere Türblätter aus der Verankerung gelöst, elektronische Rolllädenschalter von den Wänden abgeschlagen und ein vor Ort befindlicher Feuerwehrschlauch ausgerollt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Hebelstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

