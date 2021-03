Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Feuerwehraufgebot wegen Überdruck im Kamin

Freiburg (ots)

Mit fünf Fahrzeugen und 17 Mann rückte am Donnerstag, 18.03.2021 gegen 21.20 Uhr die Feuerwehr Schopfheim in die Mattenleestraße aus. Hier wurde ein Brand gemeldet. Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung an dem betreffenden Wohnhaus festgestellt werden. Dies stammte aber nicht von einem Feuer, sondern wurde durch einen Überdruck an der Holzheizung verursacht. Dabei wurde außergewöhnlich viel Rauch durch den Kamin ausgestoßen.

