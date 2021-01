Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg: Unbekannte Täter versuchten am Wochenende in eine Förderschule auf der Pfarrer-Birker-Straße einzubrechen. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 08.20 Uhr, hebelten die Täter vergeblich an einem Fenster im Erdgeschoss. Trotz mehrere Ansätze schafften sie es aber nicht, das Fenster zu öffnen. Unerkannt flüchteten sie vom Tatort. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

