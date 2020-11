POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bottrop

Zwischen Montag 12:00 Uhr und Dienstag 11:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Straße Körtlingsfeld einen grauen BMW 1er Baureihe. Der Schaden ist an der Front links zu erkennen. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Castrop-Rauxel

Am Dienstag, gegen 09:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Lkw-Fahrer an einer Unterführung an der Lambertstraße ein Schild zur Höhenbegrenzung. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet. Das amtliche Kennzeichen konnte nicht genannt werden. An dem Schild entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Am Montagabend, gegen 18:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, silbernen VW Touran an der Daimlerstraße. Die Front des Fahrzeugs ist beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Schaden durch eine Anhängerkupplung verursacht worden sein. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An dem VW entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Am Montagvormittag beschädigte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Hyundai Tucson in einem Parkhaus am Kaiserwall. Der Schaden ist am Heck rechts zu erkennen. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

An der Dorstener Straße beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, silbernen Mazda 3. Der Unfall muss in der Nacht zu Dienstag passiert sein. An dem Mazda entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

