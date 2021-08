Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrradfahrer von Hund gebissen - In Schule eingebrochen - Fußgängerin betatscht - Fußgänger mit Faustschlag verletzt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Spiegelberg: Radfahrer von Dogge gebissen - Zeugen gesucht

Die Polizeihundeführerstaffel Schorndorf sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Mittwoch, den 21.07.2021 beim Grill- und Spielplatz nahe des Wanderparkplatzes Denteltal an der Kreisstraße 1819 zugetragen hat. Gegen 16 Uhr fuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Vorderbüchelberg. Als er den Spielplatz passieren wollte, wurde er von einer Dogge, die sich unmittelbar zuvor von der Leine losgerissen hatte, angegriffen und in den Arm gebissen. Der Halter des Hundes gab dem Geschädigten im anschließenden Gespräch falsche Personalien an, der verletzte Mann begab sich danach zunächst in ärztliche Behandlung. Der Mann soll etwa 30-40 Jahre alt sein, eine schlanke Statur haben und laut dem Geschädigten mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Zur Tatzeit war er in Begleitung einer Frau, die ebenfalls eine Dogge mit sich führte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Besitzer der Dogge geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 994430 oder 07361 5800 zu melden.

Waiblingen: Einbruch in Schule

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in die Salier-Gemeinschaftsschule ein. Aus der Schule wurde ein Feuerlöscher und evtl. noch weiteres Diebesgut entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Welzheim: Frau begrapscht - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Welzheim sucht Zeugen zu einem Vorfall am Sonntagvormittag in der Burgstraße. Eine 27-jährige Frau ging mit einem Kinderwagen den Gehweg entlang, als sich von hinten ein Fahrradfahrer näherte, sie kurzzeitig am Gesäß betatschte und anschließend Richtung Innenstadt davonfuhr. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt und ca. 173 cm groß sein und dunkle Augen sowie auffällig gelockte schwarze Haare haben. Zur Tatzeit soll er eine Jeanshose sowie eine langärmelige graue Fleece-Jacke getragen haben und mit einem älteren, lilafarbenen Herrenrad unterwegs gewesen sein. Nach Angaben der Geschädigten soll er ein arabisches Äußeres gehabt haben. In diesem Zusammenhang wird nun insbesondere eine ca. 50-jährige Frau mit blond-grauen Haaren, die zu dieser Zeit mit ihrem Pedelec in der Burgstraße unterwegs war, als Zeugin gesucht. Sie sowie evtl. weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07182 92810 mit der Welzheimer Polizei in Verbindung zu setzen.

Backnang: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 44-jähriger Fahrer eines VW Transporters befuhr am Montag gegen 10.15 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Eugen-Adolf-Straße. Beim Fahrpurwechsel nach links übersah er den neben ihm fahrenden VW Touran und stieß mit diesem seitlich zusammen. Hierbei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Murrhardt: Mit Faustschlag verletzt

Ein 30-Jähriger befand sich am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr als Fußgänger in der Friedensstraße auf dem Nachhauseweg. Plötzlich wurde er dort angegriffen und mit einem Faustschlag ins Gesicht verletzt. Der Angreifer rannte anschließend unerkannt davon. Der 30-Jährige begab sich im Anschluss zur Wundversorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei Murrhardt hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet nun unter Tel. 07192/5313 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Fahrrad entwendet

Ein Passant beobachtete am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Täschenstraße, wie ein Mann mutmaßlich ein älteres Damenfahrrad entwendete. Das Rad war mit einem Rahmenschloss gesichert und wurde von dem Unbekannten hinter einem Erdwall bei einem dortigen Spielplatz deponiert. Das Rad wurde später von der Polizei sichergestellt. Die Eigentümerin des Damenfahrrades der Marke Toscana ist noch unbekannt und sollte sich nun mit der Polizei in Verbindung setzen. Laut Beschreibung war der Tatverdächtige ca. 20 bis 30 Jahre alt, hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Hose, eine rote Regenjacke und führte einen Rucksack bei sich. Die Hinweise können an die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 gerichtet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell