Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Rabiater Autofahrer - In Polizeigewahrsam genommen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Rabiater Autofahrer

Mit seinem Pkw fuhr ein 37-Jähriger am Sonntag gegen 00 Uhr in der Kocherstraße in Unterkochen auf und ab, wobei er offenbar auch die Reifen des Fahrzeuges durchdrehen ließ. Als ein 38 Jahre alter Anwohner den Mann zur Rede stellte, stieg dieser aus und verpasste dem 38-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend fuhr er auf den Parkplatz des Wohnhauses und fuhr gegen das dort geparkte Fahrzeug des Anwohners. Vom Polizeirevier Aalen wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Ellwangen: In Polizeigewahrsam genommen

Nachdem er einem gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis nicht nachgekommen war, wurde ein 35-Jähriger am Montagmorgen gegen 1 Uhr in Polizeigewahrsam genommen. Der Mann hatte zuvor den Wirt einer Gaststätte in der Marienstraße und anschließend auch die eingesetzten Polizeibeamten beleidigt. Der mehrfachen Aufforderung sich zu entfernen, kam er nicht nach. Da davon auszugehen war, dass es zu weiteren Störungen seitens des betrunkenen Mannes kommen wird, wurde er mit zur Dienststelle genommen.

Ruppertshofen: 4000 Euro Sachschaden

Beim Rangieren mit ihrem VW Bus beschädigte eine 48-Jährige am Samstag gegen 17.30 Uhr einen in der Bachstraße abgestellten Pkw Peugeot, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 49-Jähriger am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr verursachte, als er mit seinem Pkw Opel Zafira beim Ausparken einen in der Werrenwiesenstraße abgestellten Pkw Suzuki beschädigte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell