POL-EL: Meppen - Kind verletzt

Am Mittwoch gegen 12.50 Uhr kam es in Meppen auf dem Albert-Schweitzer-Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Achtjährige verletzt wurde. Das Mädchen fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Sachsenweg. Bei einer dortigen Fahrbahnverengung musste sie einem entgegenkommenden schwarzen Pkw ausweichen. Beim Überfahren der Bordsteinkante stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, Kontakt mit der Polizei in Meppen unter Telefonnummer 05931/9490 aufzunehmen.

