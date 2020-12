Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Mit 2,23 Promille unterwegs

MeppenMeppen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 17.30 Uhr auf der Straße Schullendamm in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Eine 55-Jährige war mit ihrem Nissan in Richtung Meppen unterwegs. Als sie nach links in die Fritz-Reuter-Straße abbiegen wollte, fuhr eine 41-jährige Pkw-Fahrerin auf den Nissan auf. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. Die Unfallverursacherin stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,23 Promille. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

