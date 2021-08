Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr befuhr ein 19-jähriger Ford-Fahrer die Gaildorfer Straße von der Stuttgarter Straße kommend in Richtung Sudetenweg. An der dortigen Kreuzung wollte er nach links in den Sudetenweg einbiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 74-jährigen Subaru-Fahrer. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro.

Rosengarten: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 20-jähriger Motorradfahrer befuhr am Samstagabend gegen 18 Uhr die L1054 von Hohenhardtsweiler in Richtung Rosengarten. In einer Rechtskurve kam der 20-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden27-jährigen BMW-Fahrerin. Der 20-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Überholen

Auf der L1060 zwischen Hessental und Sulzdorf kam es am Samstagabend gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit etwa 8000 Euro Sachschaden. Ein 60-jähriger BMW-Fahrer fuhr hinter einem 29-jährigen Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespannes und einem 31-jährigen Fiat-Fahrer in Richtung Schwäbisch Hall. Als der 60-Jährige bereits dabei war, die beiden Fahrzeuge auf einer langen Geraden zu überholen, setzte der 31-jährige Fiat-Fahrer ebenfalls zum Überholen an. Der BMW-Fahrer musste nach links ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er ins Schleudern und prallte gegen das landwirtschaftliche Gespann. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden.

Rot am See: Motorradfahrer stürzt

Gegen 17:30 Uhr am Samstag war ein 21 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner KTM-Maschine die L1040 in Richtung Rot am See. Dabei kam er nach links von der Straße ab in das Bankett. Beim Gegensteuern verlor der junge Fahrer die Kontrolle über die Maschine und stürzte. Er wurde dabei schwer verletzt. An dem Motorrad entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Frankenhardt: Motorradfahrer und Sozia bei Sturz leicht verletzt

Am Samstag kurz vor 17:00 Uhr war ein Harley-Fahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg bei Hirschhof unterwegs. Dabei kam der 57-Jährige mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab. Bei dem anschließenden Sturz wurde sowohl der Fahrer als auch eine 38-jährige Sozia leicht verletzt. Sie wurden von Rettungskräften versorgt. Am Motorrad entstand ca. 2.000 Euro Sachschaden.

