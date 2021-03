Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Baumdiebe waren unterwegs

Bohmte (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte am Sportzentrum an der Jahnstraße einen Baum gestohlen. Die Täter haben im Bereich des rückwärtigen Eingangs zum Hallenbad eine etwa 1,50m große Eibe aus einem Beet ausgegraben und mitgenommen. Hinweise zu den Baumdieben nimmt die Polizeistation Bohmte unter 05471/9710 entgegen.

