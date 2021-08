Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrräder entwendet, Unfallflucht & Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Fellbach-Schmiden: Fahrräder entwendet

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr wurden mehrere Personen dabei beobachtet, wie sie sieben Fahrräder in einen Transporter einluden. Es wurde die Polizei hinzugezogen, die feststelle, dass drei der sieben Fahrräder in der Erbastraße entwendet wurden. Wem die anderen vier Räder sowie ein ebenfalls aufgefundener Cityroller gehören, ist bislang noch unklar. Die älteren Fahrräder wurden vorläufig von der Polizei sichergestellt. Wer seit den zurückliegenden Tagen sein Fahrrad vermisst, sollte sich nun mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Alfdorf: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Golfplatzes in Haghof beschädigte zwischen Donnerstagabend und Sonntagmittag ein unbekannter Autofahrer beim Parken einen dort stehenden Mercedes. Der Verursacher meldete den Unfall nicht und flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise hierzu erbittet nun die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040.

Schorndorf: Vandalismus am Stadtpark

Am Sonntagabend kurz vor 19:30 Uhr nahmen bisher unbekannte Jugendliche an der Stadtbücherei mehrere Bücher, die dort für Jedermann bereitgestellt sind und verbrannten diese im Stadtpark. Zudem beschädigten sie mehrere Spielfiguren des dortigen XL-Schachspiels. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Bei den Tätern handelt soll es sich um ca. fünf Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren handeln, zur Tatzeit sollen alle dunkel gekleidet gewesen sein. Als sie bei der Tatausführung bemerkt wurden, rannten sie in Richtung Stadtmitte davon. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Schorndorf: Auto zerkratzt

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen wurde ein im Schlesierweg geparkter VW Polo auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell