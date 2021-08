Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: 27-Jähriger betrunken durch den Einhorntunnel - Trunkenheitsfahrt endete auf der B10 bei Esslingen

Schwäbisch Gmünd (ots)

Am Samstag gegen 19 Uhr befuhr ein 27-jähriger Ford-Mondeo die B29 von Aalen kommend in Richtung Stuttgart. Am Eingangsportal des Einhorntunnels überholte der 27-Jährige einen vor ihm fahrenden Zeugen und nötigte diesen in der Folge zum Abbremsen. Im weitere Verlauf kam der Ford im Tunnel immmer wieder über die Mittellinie und fuhr in Schlagenlinien durch den Einhorntunnel. Hierbei musste der Gegenverkehr immer wieder ausweichen und abbremsen. Die Fahrt des deutlich betrunkenen 27-Jährigen endete schließlich auf der B10 bei Esslingen, wo er einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und über 20.000 Euro Sachschaden verursachte. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, sucht nun Zeugen, die dem Ford-Fahrer im Tunnel entgegen kamen und von ihm behindert oder gar gefährdet wurden. Auch im weiteren Verlauf bis nach Esslingen könnten weitere Verkehrsteilnehmer von dem hellblauen Ford mit Ansbacher Kennzeichen gefährdet worden sein und sollten sich bei der Polizei melden.

