POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 12:00 Uhr

Allmersbach im Tal: Sachbeschädigung durch Eierwurf, Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 22.35 Uhr warfen vermutlich 2-3 Jugendliche zwei rohe Eier gegen die Hausfassade eines Wohnhauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Dadurch entstand an der Hausfassade ein Schaden in Höhe von ca. 500.- Euro. Der Geschädigte konnte 2 bis 3 Jugendliche erkennen die lachten und dann wegrannten. Das Polizeirevier Backnang sucht Zeugen die Angaben zu den Jugendlichen machen können unter der Telefonnummer 07191-9090.

Waiblingen: Gasgrill fing plötzlich Feuer, Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr Waiblingen musste am Samstag gegen 14:50 Uhr in den Starenweg zu einem brennenden Gasgrill ausrücken. Der Gasgrill fing plötzlich Feuer und beschädigte die Terrasse und Hecke von dem Grillbesitzer. Die Feuerwehr konnte das Feuer sehr schnell löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000.- Euro. Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Die Feuerwehr Waiblingen war mit 3 Fahrzeugen und17 Mann im Einsatz.

