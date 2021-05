Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: 17 neue Einsatzkräfte für die Freiwillige Feuerwehr Dinslaken

Dinslaken (ots)

14 Feuerwehrmänner und 3 Feuerwehrfrauen haben am Samstag ihre Truppmann-Ausbildung auf der Feuer- und Rettungswache mit Erfolg bestanden. Begonnen hatte es für die 17 Teilnehmer/innen im Oktober 2019 mit einem Teambuilding. Danach erfolgten an mehreren Samstagen die theoretische und praktische Ausbildung. In den 4 Modulen wurden die Bereiche Erste Hilfe, Rechtsgrundlagen, Gerätekunde, Brand- und Löschlehre in der Theorie, die technische Hilfe und Brandbekämpfung in der Praxis ausgebildet. Sie schlossen jeweils mit einer Prüfung ab. Zwischen den Ausbildungsmodulen konnte das Erlernte während des Übungsdienstes in den ehrenamtlichen Einheiten vertieft werden. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden die Module 3 und 4 unter besonderen Hygienebedingungen statt. Dank der großen Disziplin der Lehrgangsteilnehmer/innen und der Ausbilder/innen, konnte der Lehrgang in Kleingruppen wie geplant durchgeführt werden. Am vergangenen Samstag stand nun für die Teilnehmer/innen die Abschlussprüfung an. Es galt Fachfragen aus dem gesamten Feuerwehrwissen zu beantworten. Im Anschluss wurden die Teilnehmer/innen in praxisnahen Einzelaufgaben geprüft. Zum finalen Abschluss galt es in einer Einsatzübung eine eingeklemmte Person aus einem verunfallten PKW zu befreien. Stolz auf die Prüfungsergebnisse war die Lehrgangsleitung, Stadtbrandinspektor Peter Lindemans und Brandamtmann Andreas Jühlke, so dass der Leiter der Feuerwehr Branddirektor Udo Walbrodt den Prüflingen ihre Abschlussurkunden übergeben konnte. Ein großer Dank geht an die Firma Getränke Burghardt KG, KFZ Fachbetrieb Hinterreiter, SR Autotechnik GmbH und KFZ Meisterbetrieb Seyhan & Strah, die den Teilnehmern Übungsfahrzeuge kostenlos für die einzelnen Szenarien zum Üben sowie für die Prüfung zur Verfügung gestellt haben.

