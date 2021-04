Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Impftag bei der Feuerwehr für die Einsatzkräfte

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Dinslaken (ots)

190 Einsatzkräfte von DRK, JUH, DLRG, THW und den Feuerwehren Dinslaken und Voerde fanden sich heute in der Feuer- und Rettungswache Dinslaken zum ersten Impftermin ein. Der Landrat des Kreises Wesel hatte den Feuerwehren und Kommunen vorgeschlagen, die Impfung der Einsatzkräfte dezentral bei den Feuerwehren durchzuführen. Dieses Angebot nahm man in Dinslaken gerne an. Ein Apotheker und Ärzte die bereit waren zu unterstützen waren schnell gefunden. Unterstützungskräfte aus den eigenen Reihen haben die Organisationen ausreichend. Innerhalb weniger Tage war die Planung zum Aufbau von zwei Impfstrassen in einer Fahrzeughalle der Feuerwache abgeschlossen. Ein weiterer Termin Anfang Mai steht für weitere 180 Einsatzkräfte noch an, die Zweitimpfung ist im Juni geplant.

Apotheker Werner Heuking

DRK Kreisverbandsarzt Dr. Peter Kaup sowie unsere Feuerwehrärzte Dr. Uwe Bürskens und Dr. Stephan Ley.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell