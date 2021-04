Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Ereignisreicher Arbeitstag für Feuerwehr und Rettungsdienst

Dinslaken (ots)

Am Mittwoch wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einigen Einsätzen im Dinslakener Stadtgebiet gerufen. Die Feuerwehr sah sich dabei mit unterschiedlichsten Aufgabenstellungen konfrontiert. Es begann mit der Kontrolle eines Objekts in der Innenstadt, wo die Brandmeldeanlage aufgrund einer, in diesem Fall harmlosen, Rauchentwicklung ausgelöst hatte. Von dort aus ging es nach Lohberg, wo das Ordnungsamt um Unterstützung bei der Beseitigung eines toten Tieres gebeten hatte. Der nächste Weg führte die Einsatzkräfte zu einem Feuer im Unterholz im Bereich der Innenstadt. Hier mussten jedoch keine Maßnahmen ergriffen werden, da der Entstehungsbrand im feuchten Untergrund zum Glück keine Nahrung fand. Auch der folgende Einsatz verlief ohne ein direktes Eingreifen der Wehr. Eine Person sollte in einem Aufzug eingeschlossen sein. Hier war es jedoch durch unglückliche Umstände zu einem Missverständnis gekommen. Die betreffende Person befand sich bei bester Gesundheit und in Freiheit. Am späten Abend rückte die Feuerwehr dann erneut zu drei Einsätzen aus. Zunächst hatte sich ein LKW unglücklich an einem Straßenschild festgefahren. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten das Fahrzeug durch gemeinsamen körperlichen Einsatz. Es ging weiter zu einem brennenden Müllcontainer auf einem Spielplatz im Ortsteil Hiesfeld. Dieser wurde schnell mit einem Kleinlöschgerät unter Kontrolle gebracht. Zum siebten und schließlich letzten Einsatz ging es dann in den Ortsteil Lohberg. Hier hatte sich eine Hauskatze in einer Heizung verfangen und konnte sich nicht selbst befreien. Die Feuerwehrleute musste das verängstigte und wehrhafte Tier mit einem Hebel aus seiner Zwangslage befreien. Der Rettungsdienst rückte in dieser Zeit mit seinen vier Rettungswagen insgesamt zu 28 Einsätzen in Dinslaken, Voerde und Hünxe aus und wurde dabei bei 4 Einsätzen von der diensthabenden Notärztin unterstützt.

