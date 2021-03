Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwehr befreit Person aus Zwangslage

Dinslaken (ots)

Am späten Samstagabend wurden Feuerwehr und Rettungsdienst in den Stadtteil Bruch gerufen. Dort befand sich eine Person nach einem Sturz in einer Zwangslage, aus der sie von der Feuerwehr mit schwerem hydraulischen Gerät befreit werden musste. Durch einen Sturz hatte sie sich unglücklich mit dem Fuß in einem Treppengeländer eingeklemmt. Sie wurde während der Befreiungsmaßnahme durch den Rettungsdienst versorgt und im Anschluß zur weiteren Untersuchung und Therapie in ein Dinslakener Krankenhaus transportiert.

