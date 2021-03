Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Gartenschuppenbrand in Eppinghoven

In der heutigen Schicht rückte die Feuerwehr drei mal aus. Die erste Alarmmeldung war "Feuer - Menschenleben in Gefahr". An der Einsatzstelle stellte sich schnell heraus, dass es sich um angebranntes Essen handelte. Beteiligt waren die Hauptwache und die Löschzüge Stadtmitte und Hiesfeld. Am frühen Samstag Morgen wurden die Einheiten in den Stadtteil Eppinghoven gerufen. Hier brannte ein Gartenschuppen in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte bereits auf eine ca. 10m hohe Hecke übergegriffen. Durch das Vorgehen von drei Trupps im Aussenangriff konnte ein Übergreifen auf die angrenzenden Wohngebäude verhindert werden. Eine bettlägerige Frau in einem der beiden Gebäude wurde während des Einsatzes betreut und konnte in ihrer Wohnung bleiben. Hier waren neben der Hauptwache die Löschzüge Eppinghoven und Stadtmitte sowie der Rettungsdienst alarmiert. Im Anschluss an diesen Einsatz wurde die Einheit Hauptwache zu einem Containerbrand auf einem Betriebsgelände an der Otto-Brenner-Str. gerufen. Hier brannte ein Container mit Kunststoffabfällen, der mit Wasser und Schaum abgelöscht wurde. Die Fahrzeuge des Rettungsdienstes wurden insgesamt zu 24 Einsätzen alarmiert.

