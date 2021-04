Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwehrwehr befreit eingeklemmten Verletzten nach Verkehrsunfall

Dinslaken (ots)

Am späten Sonntagabend ist es auf einer Straße nahe der Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein PKW war aus unklarer Ursache von der Strasse abgekommen und seitlich vor einen Baum geprallt. Zwei Insassen im vorderen Bereich des PKW konnten das Fahrzeug leicht verletzt verlassen. Sie wurden zunächst vom Rettungsdienst versorgt, bevor sie zur weiteren Untersuchung in ein Dinslakener Krankenhaus transportiert wurden. Eine weitere Person auf der Rückbank des Fahrzeugs musste von der Feuerwehr mit schwerem hydraulischen Gerät befreit werden. Notarzt und Rettungsdienst versorgten und betreuten den Patienten während der Rettungsmaßnahmen und transportierten ihn im Anschluss in eine Duisburger Spezialklinik.

