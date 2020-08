Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Nordstr. 45 (ots)

Am Sa., 08.08.2020, gegen 18:49 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Mercedes die Nordstraße in Wissen aus Richtung Friedhof kommend in Fahrtrichtung Holschbacher Straße. Aus Unachtsamkeit streifte er im Vorbeifahren mit der vorderen, rechten Fahrzeugseite die hintere, linke Fahrzeugseite eines ordnungsgemäß in Längsaufstellung geparkten PKW Seat Ibiza einer 55-jährigen Fahrzeughalterin. Durch den Anstoß wurde der PKW Ibiza gegen einen weiteren Transporter Ford eines 28-jährigen Fahrzeughalters gestoßen. An allen drei Fahrzeugen entstand ca. 5500,-EUR Sachschaden.

