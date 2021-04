Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Defekt an Gastherme löst Feuerwehreinsatz aus

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Dinslaken mit dem Stichwort "Gasgeruch/Gasaustritt" in die Stadtmitte alarmiert. Laut dem betroffenen Mieter sei es an einer Gastherme in seiner Wohnung zu einer Verpuffung gekommen. Gemeinsam mit einem Notdienstmitarbeiter der Stadtwerke wurde die Wohnung und auch der Gasanschluss des Gebäudes im Keller kontrolliert. So konnten schnell einige Problemstellen ausfindig gemacht werden. Der Gasanschluss wurde durch die Stadtwerke bis zur Behebung der Schäden stillgelegt. Alle Mieter, die das Gebäude schon vor Ankunft der Feuerwehr zur Sicherheit verlassen hatten, konnten danach Ihre Wohnungen wieder betreten.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell