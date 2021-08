Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aspach - Rote Ampel übersehen

Ein 54-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Freitag gegen 17:15 Uhr die L1115 von Backnang kommend in Richtung Großbottwar. An der Einmündung zur L1118 überfuhr er die dortige rote Ampel und streifte einen von rechts bei Grün einfahrenden 23-jährigen Motorradfahrer. Der Ducati-Fahrer kam von Kleinaspach und wollte nach rechts ebenfalls in Richtung Großbottwar einbiegen. Aufgrund der Kollision stürzte der Biker auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei glücklicherweise nur leicht. Der Ford-Fahrer bemerkte offenbar den Sturz, fuhr jedoch trotzdem ohne sich um den Unfall zu kümmern weiter. Aufmerksame Zeugen nahmen die Verfolgung des 54-Jährigen auf, konnten diesen anhalten und auf den Unfall aufmerksam machen. Der Ford-Fahrer drehte daraufhin um und kam zur Unfallstelle zurück. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro - am Ford ca. 2500 Euro. Da das Motorrad nicht mehr fahrbereit war, musste es durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der 54-Jährige Ford-Fahrer muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten und auch führerscheinrechtliche Maßnahmen fürchten.

Rudersberg - Kollision zwischen zwei Bikern

Kurz nach 19 Uhr befuhren am Freitag zwei Biker die L1080 von Welzheim in Richtung Rudersberg. Zwischen Klaffenbach und Oberndorf wollte der 21-jährige Suzuki-Fahrer nach rechts in eine Haltebucht einfahren und bremste hierzu sein Fahrzeug ab. Der hinter ihm, leicht nach rechts versetzt fahrende 20-jährige KTM-Fahrer wollte hierauf rechts an der langsam werdenden Suzuki vorbeifahren. Als beide Biker auf gleicher Höhe waren, wollte der Suzuki-Fahrer nach rechts in die Bucht einbiegen und kollidierte hierbei mit der KTM. Der Suzuki-Fahrer stürzte, rutschte noch ca. 30 m über die Fahrbahn und kam rechts im Grünstreifen zum Liegen. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Dem KTM-Fahrer gelang es glücklicherweise noch einen Sturz zu verhindern und blieb unverletzt. Beide Motorradfahrer haben ihren Teil zum Unfall beigetragen. Der KTM-Fahrer hat rechts überholt - der Suzuki-Fahrer nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet.

