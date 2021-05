Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Hünfeld (ots)

Verkehrsunfall zwischen Steinbach und Körnbach, PKW Totalschaden - Fahrer unverletzt

Am Dienstag (25.05.) gegen 15:00 Uhr befuhr ein 35-jähriger aus Mansbach die Landesstraße zwischen Steinbach und Körnbach. Ausgangs einer Rechtskurve, kam der Fahrer mit seinem Opel Astra ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Zu allem Überfluss prallte er nun mit der Hinterachse gegen einen Wasserdurchlass und beschädigte auch diesen. Anschließend kam der Opel quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Der Mansbacher blieb bei dem Unfall unverletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Es entstand ein Sachschaden von 5000,- Euro. Als Unfallursache kommt nicht angepasste Geschwindigkeit in Betracht.

Gefertigt:

Hübscher, PHK Polizeistation Hünfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell