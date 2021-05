Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Raub an Bushaltestelle - Einbruch in Kfz-Handel - Diebstahl aus Auto - Ortsschild gestohlen

Fulda (ots)

Raub an Bushaltestelle

Fulda - Unbekannte stießen einen 46-jährigen Mann aus Fulda am Freitagabend (21.05.), gegen 21 Uhr, in der Haimbacher Straße Ecke Ketteler Straße zu Boden, nachdem dieser aus einem Bus ausgestiegen war. Als der zunächst bewusstlose, leichtverletzte Fuldaer wieder zu sich kam, stellte er das Fehlen von seiner SIM-Karte und seinen Hörgeräten im Gesamtwert von circa 100 Euro fest. Zudem beschädigten die Täter sein Handy und eine mitgeführte Powerbank und verursachten Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kfz-Handel

Hünfeld - Ein Fahrzeughandel in der Hersfelder Straße wurde in der Nacht zu Samstag (22.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Scheibe, eines im rückwärtigen Bereich des Firmengeländes gelegenen Bürocontainers, gelangten die Diebe in die Räumlichkeiten. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Computer, eine Telefonanlage, mehrere Modellfahrzeuge, einen Gasheizer der Marke "Güde", eine Geldzählmaschine, ein rotes Kennzeichen FD-06632 sowie zwei Außenspiegel und eine Abgasanlage eines Mercedes Sprinters im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Fulda - Am Samstagmorgen (22.05.), gegen 3:15 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem in der Edelzeller Straße geparkten, grauen Ford Mondeo eine Bauchtasche und einen Geldbeutel. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ortsschild gestohlen

Flieden - Unbekannte entwendeten am Montagabend (24.05.) das Ortsausgangsschild von "Oberstork" in Fahrtrichtung Hintersteinau. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

